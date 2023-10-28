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        Şırnak'ta futbol turnuvası düzenlendi

        Şırnak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında kurumlararası futbol turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 16:35 Güncelleme: 28.10.2023 - 16:36
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        Şırnak'ta futbol turnuvası düzenlendi
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        Şırnak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında kurumlararası futbol turnuvası düzenlendi.

        Cizre Kaymakamlığı ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen turnuvaya, 16 takım katıldı.

        Cizre Hamit Özalp Şehir Stadyumunda oynanan final maçında Cizre Devlet Hastanesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü futbol takımını yenerek şampiyon oldu.

        Turnuvanın ardından açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Suat Altın, “Centilmence bir oyun sergileyen İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Cizre Devlet Hastanesi oyuncularını ve teknik ekipleri ile seyircilerini tebrik ediyorum." dedi.

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