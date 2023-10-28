Cizre Kaymakamı Demir'den, Kale Mahalle Muhtarı Surguç'a plaket Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir tarafından mahallesine verdiği hizmetlerden dolayı Kale Mahalle Muhtarı Mehmet Surguç'a plaket verildi.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir tarafından mahallesine verdiği hizmetlerden dolayı Kale Mahalle Muhtarı Mehmet Surguç'a plaket verildi.

Muhtar Surguç'un girişimi ve hayırsever Çağlı ve Değer ailelerinin destekleriyle ilçede kadınlar için yapımı tamamlanan taziye evinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa katılan Demir, hizmetlerinden dolayı Surguç'a plaket verdi.

Duygularını paylaşan Surguç, "Mahalleye ve mahalle halkına hizmet etmekten mutluyum. Amacım mahallemin eksiklerini tamamlamak. Bu anlamda da hayırsever ailelerimizin maddi ve manevi değerleri ile ilçede hiç bir mahallede olmayan bayan taziye evini mahallemize kazandırdık." dedi.