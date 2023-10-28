29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
Silopi ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.
Silopi ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.
Kaymakamlık bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunma törenine, Kaymakam Cihat Koç, 172. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız, Silopi Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Ensar Bulutoğlu, Silopi Belediye Başkan Vekili Nezir Ökmen, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil Toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkan, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Daha sonra Sanat Sokağı'nda resim sergisinin açılışı yapıldı.
Sergide, öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan 100 eser sergilendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, Cumhuriyet'in 100. yıl vesilesiyle ilçede görev yapan resim öğretmenleri ve öğrencilerin hazırladığı eserlerin sergide yer aldığını belirtti.
Bilen, "Bu 100 eser ilçemizde bulunan vatandaşlarımızın gelip görmesi için sergileniyor. Sergide emeği geçen tüm öğretmenlerimize tüm öğrencilerimize teşekkür ediyoruz." dedi.