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        Şırnak'ta şehit olan asker Tarık Tarcan'ın adının yaşatılacağı okul doğum gününde açıldı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde geçen yıl teröristlerin düzenlediği havan saldırısında şehit olan Piyade Er Tarık Tarcan'ın adının verildiği okul törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 19:42 Güncelleme: 30.10.2023 - 19:42
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        Şırnak'ta şehit olan asker Tarık Tarcan'ın adının yaşatılacağı okul doğum gününde açıldı
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde geçen yıl teröristlerin düzenlediği havan saldırısında şehit olan Piyade Er Tarık Tarcan'ın adının verildiği okul törenle açıldı.

        Piyade Er Tarık Tarcan'ın adının yaşatılması için 2 Şubat 2022'de şehit olduğu Cizre'de inşasına başlanan ilkokulun yapımı tamamlandı.

        Okulun açılışı dolayısıyla şehidin doğum gününde düzenlenen törene, Eskişehir'den gelen şehit annesi Günay ve babası Hilmi Tarcan ile Şırnak Valisi Cevdet Atay katıldı.

        Vali Atay, törende yaptığı konuşmada, şehit Tarık Tarcan'ın adının bu eğitim yuvasında yaşatılacağını söyledi.

        "Bu okulda okuyacak öğrencilerimiz inşallah vatanına ve milletine bağlı birer evlat olarak yetişirler. Bu vesileyle şehidimizin mekanı cennet, ruhu şad olsun." diyen Atay, okulun yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Şehidin babası Hilmi Tarcan da okulun yapımında emeği geçenlere teşekkür ettiklerini belirtti.

        Açılışın ardından şehidin anne ve babası sınıfları gezdi. Kendilerini ellerinde Türk bayrakları ile karşılayan çocukları görünce duygulu anlar yaşayan şehidin anne ve babası onlara çeşitli hediyeler verdi.

        Törene, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, İlçe Emniyet Müdürü Murat Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

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