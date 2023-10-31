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        Şırnak'ta ambulans helikopter kalp ve kronik böbrek yetmezliği hastası için havalandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde kalp ve kronik böbrek yetmezliği olan hasta, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 15:39 Güncelleme: 31.10.2023 - 15:44
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        Şırnak'ta ambulans helikopter kalp ve kronik böbrek yetmezliği hastası için havalandı
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde kalp ve kronik böbrek yetmezliği olan hasta, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede yaşayan F.U. (71), kalp ve kronik böbrek yetmezliği şikayetiyle yakınları tarafından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        F.U'nun buradaki tedavisinin ardından ambulans helikopterle tıbbi donanımlı bir hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

        Sağlık ekiplerince hastaneden alınan hasta, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan ambulans helikopterle Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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