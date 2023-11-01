Şırnak Valisi Atay, Cizre'de okullarda incelemelerde bulundu

Şırnak Valisi Cevdet Atay, Cizre ilçesini ziyaret etti.

Vali Cevdet Atay, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke ile Cizre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bulunan "Tesisat Teknoloji ve İklimlendirme" ile "Mobilya ve İç Mekan Tasarım" atölyelerinde incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Atay, daha sonra Cizre Atatürk Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulundu.