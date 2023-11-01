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        İŞKUR'dan temizlik personellerine iş güvenliği eğitimi

        Cizre ilçesinde İŞKUR İlçe Müdürlüğü Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında okullarda görev yapan temizlik personellerine yönelik eğitim ve bilgilendirme semineri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 15:37 Güncelleme: 01.11.2023 - 15:43
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        İŞKUR'dan temizlik personellerine iş güvenliği eğitimi
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        Cizre ilçesinde İŞKUR İlçe Müdürlüğü Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında okullarda görev yapan temizlik personellerine yönelik eğitim ve bilgilendirme semineri düzenlendi.

        Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen eğitim seminerinde

        TYP kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda istihdam edilen temizlik personeline, İş Güvenliği Uzmanı Gökhan Sözeri tarafından "Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi" verildi.

        Eğitimde ortam düzeni, temizliği, tehlikeler ve riskleri gibi konular aktarıldı.

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