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        Şırnak'ta şarampole devrilen kamyondaki 2 kişi öldü

        Şırnak'ta kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 11:54 Güncelleme: 03.11.2023 - 11:54
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        Şırnak'ta şarampole devrilen kamyondaki 2 kişi öldü
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        Şırnak'ta kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

        Merkeze bağlı Kasrik beldesi Koçbeyi Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyon, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, kamyonda bulunan Mehmet Tuncer ve Hasan Berek ağır yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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