Cizre'de öğrenci servisleri denetlendi
Cizre ilçesinde öğrenci servisleri denetlendi.
Giriş: 03.11.2023 - 13:19 Güncelleme: 03.11.2023 - 13:46
Cizre ilçesinde öğrenci servisleri denetlendi.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Jülide Aydın, İlçe Jandarma Komutanlığında görevli ekipler ile taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenci servislerini denetledi.
Öğrencilerin okullarına güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla yapılan denetimde, sürücülere okul servis araçları yönetmeliği hatırlatıldı.