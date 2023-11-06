Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 10 zanlıdan 2'si tutuklandı
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Şırnak’ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2’si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan ikisi tutuklandı. İki şüpheli ilgili il birimine teslim edilirken, 4 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Diğer 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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