Silopi'de okulun bozulan beton sahası yenilendi

Silopi ilçesinde Koç İlkokulu'nun bozulan beton sahası yenilerek halı sahaya dönüştürüldü.

Sahanın açılışına, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, AK Parti Silopi İlçe Başkanı Rana Tellioğlu, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Okul Müdürü Ömer Değer, öğrencilerini çok boyutlu geliştirmeye devam ettiklerini belirterek, okulda spor, tiyatro, halk oyunları, görsel sanatlar alanlarında kursların sürdüğünü söyledi.

Değer, "Öğrencilerimizin spor alanlarını geliştirmek için çalışmalara başladık. Bozulmuş beton saha tamir edildi, teller onarıldı. Bilgiç ailesinin verdiği halı desteğiyle öğrencilerimizin güvenle oynayacağı bir halı sahası oluşturuldu. Öğrencilerimiz çok mutlu oldular. Bu sahanın yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederiz." dedi.