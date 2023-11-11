Cizre Belediyespor, İzmir Vinç Akkuş Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor, yarın sahasında yapacağı İzmir Vinç Akkuş Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Spor Salonu'nda başantrenör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, maç öncesi son hazırlıklar yapıldı.

Hazırlıklarını tamamlayan takım, sahasında oynayacağı maç için kendi tesislerinde kampa girdi.

Rams Global Cizre Belediyespor, yarın saat 17.00'de Şırnak Spor Salonu'nda Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u konuk edecek.

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