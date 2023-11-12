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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 16:35 Güncelleme: 12.11.2023 - 16:35
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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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        Salon:Şırnak

        Hakemler: Tuncay Kandemir, Sema Sert Kayıkçı

        RAMS Global Cizre Belediyespor: Thondike, Görkem Yazgan, Afshin Far, Hakan Polat, Ömer Furkan Dur, Daneshdoust (Muhammed Aray, Halil İbrahim Yücel, Melih Sıratça, Furkan Gök, Çağatay Durmuş)

        Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Ahmet Can Büyükgöz, Atakan Topal, Hoff, Ivanov, Furkan Aydın, Gunter (Umut Özdemir, Batuhan Yurdagül, Mustafa Cervatoğlu, Berke Eray Yetkin, Enes Atlı, Ali Eren Öztürk, Can Koç)

        Setler: 25-19, 25-21, 17-25, 25-16

        Süre: 115 dakika (30, 28, 29, 28)

        ŞIRNAK

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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