Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon:Şırnak

Hakemler: Tuncay Kandemir, Sema Sert Kayıkçı

RAMS Global Cizre Belediyespor: Thondike, Görkem Yazgan, Afshin Far, Hakan Polat, Ömer Furkan Dur, Daneshdoust (Muhammed Aray, Halil İbrahim Yücel, Melih Sıratça, Furkan Gök, Çağatay Durmuş)

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Ahmet Can Büyükgöz, Atakan Topal, Hoff, Ivanov, Furkan Aydın, Gunter (Umut Özdemir, Batuhan Yurdagül, Mustafa Cervatoğlu, Berke Eray Yetkin, Enes Atlı, Ali Eren Öztürk, Can Koç)

Setler: 25-19, 25-21, 17-25, 25-16

Süre: 115 dakika (30, 28, 29, 28)

ŞIRNAK

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