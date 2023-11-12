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        Şırnak'ta bir binanın bodrumunda çıkan yangında 1 çocuk öldü, 3 çocuk yaralandı

        Şırnak'ta bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında 1 çocuk öldü, 3 çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 17:29 Güncelleme: 12.11.2023 - 17:29
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        Şırnak'ta bir binanın bodrumunda çıkan yangında 1 çocuk öldü, 3 çocuk yaralandı
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        Şırnak'ta bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında 1 çocuk öldü, 3 çocuk yaralandı.

        Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangında K.Y. (12), E.U. (14) U.M.K. (15) ve İ.T. (14) yaralandı.

        Ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İ.T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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