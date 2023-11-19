Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon:Şırnak

Hakemler:Ramazan Demiröz, Alper Üğüten

RAMS Global Cizre Belediyespor: Mejias, Melih Sıratça, Hakan Polat, Far, Halil İbrahim Yücel, Ömer Furkan Dur (Çağatay Durmuş, Muhammed Aray)

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Rıfat Erden Çevikel, Kovac, Turgut Lelik, Barbast, Mert Nevzat Güneş, İsa Karatekin (Berkun Eber Üstündağ, Yiğit Hamza Aslan, İsmail Koçak, Fatih Yörümez, Murat Karakaya)

Setler: 25-14, 25-19, 25-23

Süre: 81 dakika (24, 26, 31)

ŞIRNAK

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