Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 67 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 67 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 67 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 67 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, bir miktar metamfetamin, eroin ve esrar ile gümrük kaçağı 5 bin 292 paket sigara, 8 bin 78 muhtelif emtia, 128 cep telefonu, 9 cep telefonu aksesuarı, 36 elektronik emtia, 27 kilogram çay ve 812 silah parçası ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.