Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 67 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 67 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 14:33 Güncelleme: 20.11.2023 - 15:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 67 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 67 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 67 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, bir miktar metamfetamin, eroin ve esrar ile gümrük kaçağı 5 bin 292 paket sigara, 8 bin 78 muhtelif emtia, 128 cep telefonu, 9 cep telefonu aksesuarı, 36 elektronik emtia, 27 kilogram çay ve 812 silah parçası ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        2 bölgeye yoğun kar geliyor! Meteoroloji saat verdi!
        2 bölgeye yoğun kar geliyor! Meteoroloji saat verdi!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Zonguldak'taki ikinci faciada detaylar netleşti!
        Zonguldak'taki ikinci faciada detaylar netleşti!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        Batman'a gidecekken...
        Batman'a gidecekken...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidiyor
        Boğazından 30 santimetre tiroit kitlesi çıkarıldı!
        Boğazından 30 santimetre tiroit kitlesi çıkarıldı!
        Mohamed Salah'a saldırı!
        Mohamed Salah'a saldırı!
        THY ‘Crystal’ business koltuğuyla uçmaya hazırlanıyor
        THY ‘Crystal’ business koltuğuyla uçmaya hazırlanıyor
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        İkizlerine 'Baba' isimler
        İkizlerine 'Baba' isimler
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        Abdülkerim hamlesi!
        Abdülkerim hamlesi!
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Gözler vergi diliminde
        Gözler vergi diliminde
        Çinli marka Avrupa'dan önce Türkiye'ye geldi
        Çinli marka Avrupa'dan önce Türkiye'ye geldi
        Konu Filistin olunca nal toplayan aydınlar
        Konu Filistin olunca nal toplayan aydınlar

        Benzer Haberler

        Şırnak Çocuk İzlem Merkezi'nin tanıtımı yapıldı
        Şırnak Çocuk İzlem Merkezi'nin tanıtımı yapıldı
        Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklan...
        Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklan...
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Şırnak'ta kaybolan genç için Dicle Nehri'nde arama çalışmaları sürüyor
        Şırnak'ta kaybolan genç için Dicle Nehri'nde arama çalışmaları sürüyor
        Şırnak´ta kayıp Mehmet için Dicle Nehri´nde arama çalışması
        Şırnak´ta kayıp Mehmet için Dicle Nehri´nde arama çalışması
        Şırnak'ta iki gün önce kaybolan genç Dicle Nehri'nde aranıyor
        Şırnak'ta iki gün önce kaybolan genç Dicle Nehri'nde aranıyor