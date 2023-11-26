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        Şırnak'ta kaybolan genç için Dicle Nehri'ndeki arama çalışmaları devam ediyor

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan 16 yaşındaki Mehmet Mehdi Demiralp için boğulmuş olabileceği şüphesiyle Dicle Nehri'nde başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 10:56 Güncelleme: 26.11.2023 - 11:35
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        Şırnak'ta kaybolan genç için Dicle Nehri'ndeki arama çalışmaları devam ediyor
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan 16 yaşındaki Mehmet Mehdi Demiralp için boğulmuş olabileceği şüphesiyle Dicle Nehri'nde başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

        İlçede 16 Kasım'da kaybolan Demiralp'in cep telefonunun Dicle Nehri kenarında bulunması üzerine 17 Kasım'da başlatılan arama çalışmaları Şırnak ve Van'dan AFAD, Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, Cizre Belediyesi ve Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla devam ediyor.

        Ekipler, AFAD Şırnak İl Müdürlüğü koordinasyonunda Demiralp'ın bulunması için Türkiye, Suriye ve Irak sınırının kesiştiği noktada çalışma yaptı.

        Kayıp gencin bulunması için su altında dalgıç ekiplerle, su yüzeyinde botlarla ve karadan arama çalışmaları sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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