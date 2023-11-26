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        Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, pasör Görkem Yazgan ile anlaştı

        Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden RAMS Global Cizre Belediyespor, pasör Görkem Yazgan'ı transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 14:29 Güncelleme: 26.11.2023 - 14:29
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        Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, pasör Görkem Yazgan ile anlaştı
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        Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden RAMS Global Cizre Belediyespor, pasör Görkem Yazgan'ı transfer etti.

        Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Bigadiç Belediyespor'da forma giyen 32 yaşındaki Görkem Yazgan ile bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Açıklamada, "Renklerimize bağladığımız oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, yeşil-kırmızı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadesi kullanıldı.​​​​​​​​​​​​​​

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