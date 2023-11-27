Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan 3 asker için Şırnak'ta tören yapıldı Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış, Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz ve Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş için Şırnak'ta tören düzenlendi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış, Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz ve Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş için Şırnak'ta tören düzenlendi.

23. Piyade Tümen Komutanlığında gerçekleştirilen törende, şehitler Çalış, Gündüz ve Kızıltaş'ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, şehitlerin öz geçmişleri okundu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftü Yardımcısı İbrahim Sancar'ın okuduğu duanın ardından şehitlerin cenazesi, ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.

Şehit Necdet Çalış'ın naaşı Adana'ya, Emrah Gündüz'ün cenazesi Erzincan'a, Fevzi Kızıltaş'ın naaşı ise Şanlıurfa'ya hava yolu ile uğurlandı.

Basına kapalı gerçekleştirilen törene, Şırnak Valisi Cevdet Atay, Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, Vali Yardımcısı Ahmet Kavanoz, Belediye Başkan Vekili Ayten Altürk ve askerler katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca dün düzenlenen saldırı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş, Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış ve Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz'ün şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını duyurmuştu.