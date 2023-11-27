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        Şırnak'ta kaybolan genç için Dicle Nehri'ndeki arama çalışmaları tamamlandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan 16 yaşındaki Mehmet Mehdi Demiralp için boğulmuş olabileceği şüphesiyle 17 Kasım'dan bu yana Dicle Nehri'nde sürdürülen arama çalışmaları sonlandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 16:40 Güncelleme: 27.11.2023 - 16:59
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        Şırnak'ta kaybolan genç için Dicle Nehri'ndeki arama çalışmaları tamamlandı
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan 16 yaşındaki Mehmet Mehdi Demiralp için boğulmuş olabileceği şüphesiyle 17 Kasım'dan bu yana Dicle Nehri'nde sürdürülen arama çalışmaları sonlandırıldı.

        İlçede 16 Kasım'da kaybolan lise öğrencisi Demiralp'in cep telefonunun Dicle Nehri kenarında bulunması üzerine Şırnak ve Van AFAD, Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, Cizre ve Şırnak Emniyet müdürlüklerinden ekiplerin katılımıyla 17 Kasım'dan bu yana sürdürülen arama çalışmalarında bir sonuç alınamadı.

        Arama kurtarma çalışmaları sona ererken, çevre illerden gelen ekipler de görev yerlerine döndü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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