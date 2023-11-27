Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 68 kişiden 1'i tutuklandı Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 68 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 68 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 68 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, 3,51 gram eroin, 5,6 gram esrar, gümrük kaçağı 4 bin 777 paket sigara, 128 elektronik sigara, 12 kilogram nargile tütünü, 11 cep telefonu, 10 şişe alkol, 10 kilogram çay ve 2 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.