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        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 68 kişiden 1'i tutuklandı

        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 68 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 17:02 Güncelleme: 27.11.2023 - 17:36
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        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 68 kişiden 1'i tutuklandı
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        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 68 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 68 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, 3,51 gram eroin, 5,6 gram esrar, gümrük kaçağı 4 bin 777 paket sigara, 128 elektronik sigara, 12 kilogram nargile tütünü, 11 cep telefonu, 10 şişe alkol, 10 kilogram çay ve 2 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

        Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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