Cizre'de şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Konak Mahallesi Yeni Şırnak Yolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 GC 6079 plakalı kömür yüklü kamyon, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, yaralanan sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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