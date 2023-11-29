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        Cizre'de "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" açıldı

        Cizre ilçesinde Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan ve geliştirilen projelerle "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 14:31 Güncelleme: 29.11.2023 - 14:31
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        Cizre'de "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" açıldı
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        Cizre ilçesinde Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan ve geliştirilen projelerle "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" açıldı.

        Fuarın açılışına Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenci ve veliler katıldı.

        Projeleri inceleyen Kaymakam Demir, öğrencilerin kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerine araştırma yaptığını, sonuçlarını sergiledikleri fuarda gördüklerini söyledi.

        Demir, "Geliştirilen bu çalışmaların öğrencilerdeki keşfetme merakını uyandıracağına ve geleceğimize ışık tutacağına inanıyorum. Fuarın gerçekleştirilmesinde emeği geçen okul yöneticilerini, danışmanları, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ederiz." dedi.

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