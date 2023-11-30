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        Şırnak Valisi Atay, Şehit Esma Çevik 30 No'lu Petrol Üretim Kuyusu'nda konuştu:

        Şırnak Valisi Cevdet Atay, "Şu anda 14 kuyuda sonda,j 30 kuyuda lokasyon çalışmalarımız var. 27 bin varil günlük üretimimiz var, ana hedefimiz 100 kuyuda 100 bin varil" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 09:49 Güncelleme: 30.11.2023 - 09:49
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        Şırnak Valisi Atay, Şehit Esma Çevik 30 No'lu Petrol Üretim Kuyusu'nda konuştu:
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        Şırnak Valisi Cevdet Atay, "Şu anda 14 kuyuda sonda,j 30 kuyuda lokasyon çalışmalarımız var. 27 bin varil günlük üretimimiz var, ana hedefimiz 100 kuyuda 100 bin varil" dedi.

        Vali Atay, beraberinde Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Şırnak Bölge Müdürü Mehmet Oğuz Şahin, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut ve İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ile Gabar Dağı bölgesinde dün açılışı yapılan Şehit Esma Çevik 30 No'lu Petrol Üretim Kuyusu'nda incelemelerde bulundu.

        Şahin'den çalışmalara ilişkin bilgi alan Atay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şehit Esma Çevik Petrol Kuyularından 30 No'lu Petrol Üretim Kuyusu'nun üretime başladığını, toplamda 22. kuyuyu devreye aldıklarını söyledi.

        Açılan kuyuda günlük 2 bin varil petrol çıkarılacağını belirten Atay, kuyudan yaklaşık 1600 metreden petrol çıktığını, 12 saat içerisinde de 32 No'lu kuyuyu devreye alacaklarını bildirdi.

        Huzurla beraber, özverili çalışmayla çok güzel sonuçlar almaya başladıklarını kaydeden Atay, "İnşallah memleketimiz, milletimiz için hayırlar getirir. Bu sadece Şırnak için değil Türkiye için umut verici gelişmeler. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Bölgede 30 kuyuda lokasyon çalışmalarının devam ettiğini bildiren Atay, şöyle konuştu:

        "Şu anda 14 kuyuda sondaj, 30 kuyuda lokasyon çalışmalarımız var. 27 bin varil günlük üretimimiz var. Yıl sonuna kadar hizmete girecek kuyularımızla birlikte günlük 35 bin varile ulaşacağız. Ana hedefimiz 100 kuyuda 100 bin varil. 2024 yılı sonuna kadar inşallah bu hedefimize de ulaşacağız. Çalışmalarımız Allah'a hamdolsun kazasız belasız bir şekilde sürüyor. Bu çalışmalarımızda jandarmamız, güvenlik korucularımız, buradaki çalışanların büyük bir özverileri var. Onlara da teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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