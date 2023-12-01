Kaymakam Demir, spor salonunda incelemelerde bulundu Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir, Konak Mahallesi Bozalan TOKİ Konutları karşısında yapılan 1500 kişi kapasiteli Cizre Spor Salonunda incelemelerde bulundu.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir, Konak Mahallesi Bozalan TOKİ Konutları karşısında yapılan 1500 kişi kapasiteli Cizre Spor Salonunda incelemelerde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan spor salonunda incelemelerde bulunan Demir, çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Kaymakam Demir, spor salonunun kısa bir süre içerisinde hizmete açılacağını belirtti.