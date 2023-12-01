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        Kaymakam Demir, spor salonunda incelemelerde bulundu

        Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir, Konak Mahallesi Bozalan TOKİ Konutları karşısında yapılan 1500 kişi kapasiteli Cizre Spor Salonunda incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 13:24 Güncelleme: 01.12.2023 - 13:43
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        Kaymakam Demir, spor salonunda incelemelerde bulundu
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        Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir, Konak Mahallesi Bozalan TOKİ Konutları karşısında yapılan 1500 kişi kapasiteli Cizre Spor Salonunda incelemelerde bulundu.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan spor salonunda incelemelerde bulunan Demir, çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

        Kaymakam Demir, spor salonunun kısa bir süre içerisinde hizmete açılacağını belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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