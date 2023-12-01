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        Cizre TSO meclis toplantısı yapıldı

        Cizre Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanlığının aylık olağan meclis ve meslek komiteleri toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 13:42 Güncelleme: 01.12.2023 - 13:50
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        Cizre TSO meclis toplantısı yapıldı
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        Cizre Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanlığının aylık olağan meclis ve meslek komiteleri toplantısı gerçekleştirildi.

        TSO Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda, Habur Sınır Kapısı'nda yaşanan sorunların tespiti ve sorunların çözümü karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

        Toplantıda söz alan sektör temsilcileri, Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Kılıç, İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ayhan Coşkuner'e taleplerini iletti.

        Toplantıya, Cizre TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Yıldırım, Meclis Başkanı Mesut İverendi, Cizre Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hafzullah Memduhoğlu, Cizre Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Halil Geleri, Şırnak ve İlçeleri Turizm Taşımacılar Derneği Başkanı Aziz Ayhan ile dernek yöneticisi Nimet Yalgattekin, TSO yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, meslek komitesi üyeleri ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.

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