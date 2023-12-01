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        Şırnak'ta ambulans helikopter 60 yaşındaki kalp hastası için havalandı

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde kalp rahatsızlığı bulunan kişi Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 16:37 Güncelleme: 01.12.2023 - 16:45
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        Şırnak'ta ambulans helikopter 60 yaşındaki kalp hastası için havalandı
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        Şırnak'ın Silopi ilçesinde kalp rahatsızlığı bulunan kişi Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.

        İlçede yaşayan 60 yaşındaki İdris Oflaz, rahatsızlanması üzerine Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Oflaz'ın buradaki tedavisinin ardından ambulans helikopterle tıbbi donanımlı bir hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

        Sağlık ekiplerince hastaneden alınan hasta Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan ambulans helikopterle Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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