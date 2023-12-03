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        Şırnak Valisi Atay, Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nı antrenmanda ziyaret etti

        Şırnak Valisi Cevdet Atay, RAMS Global Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nı antrenmanda ziyaret ederek başarılar diledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 00:59 Güncelleme: 03.12.2023 - 00:59
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        Şırnak Valisi Atay, Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nı antrenmanda ziyaret etti
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        Şırnak Valisi Cevdet Atay, RAMS Global Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nı antrenmanda ziyaret ederek başarılar diledi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Atay, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir, Cizre Belediyesporlu voleybolcuları ziyaret etti.

        Spor Toto müsabakasının son antrenmanını Cizre Spor Salonu'nda gerçekleştiren takımı ziyaret eden Vali Atay, kulüp başkanı Süleyman Çağlı, sporcular ve teknik heyet ile bir süre görüştü, onlara bugün oynanacak maçta başarılar diledi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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