Şırnak Valisi Atay, Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nı antrenmanda ziyaret etti
Şırnak Valisi Cevdet Atay, RAMS Global Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nı antrenmanda ziyaret ederek başarılar diledi.
Şırnak Valisi Cevdet Atay, RAMS Global Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nı antrenmanda ziyaret ederek başarılar diledi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Atay, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir, Cizre Belediyesporlu voleybolcuları ziyaret etti.
Spor Toto müsabakasının son antrenmanını Cizre Spor Salonu'nda gerçekleştiren takımı ziyaret eden Vali Atay, kulüp başkanı Süleyman Çağlı, sporcular ve teknik heyet ile bir süre görüştü, onlara bugün oynanacak maçta başarılar diledi.
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