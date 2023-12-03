Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon:Şırnak

Hakemler:İsmail Yıldırım, Bektaş Kalender

RAMS Global Cizre Belediyespor: Danilov, Mejias, Daneshdoust, Afshin Far, Halil İbrahim Yücel, Ömer Furkan Dur (Hakan Polat, Çağatay Durmuş, Görkem Yazgan, Melih Sıratça)

Spor Toto: Berezhko, Sharifi, Mustafa Koç, Vucicevic, Selçuk Keskin, Sercan Yüksel Bıdak (Murat Tokgöz, Ümit Demir, Petric, Batuhan Avcı, Mustafa Cengiz, Caner Çiçekoğlu)

Setler: 26-24, 25-18, 25-23

Süre: 98 dakika (35, 28, 35)

ŞIRNAK

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