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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 17:31 Güncelleme: 03.12.2023 - 18:16
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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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        Salon:Şırnak

        Hakemler:İsmail Yıldırım, Bektaş Kalender

        RAMS Global Cizre Belediyespor: Danilov, Mejias, Daneshdoust, Afshin Far, Halil İbrahim Yücel, Ömer Furkan Dur (Hakan Polat, Çağatay Durmuş, Görkem Yazgan, Melih Sıratça)

        Spor Toto: Berezhko, Sharifi, Mustafa Koç, Vucicevic, Selçuk Keskin, Sercan Yüksel Bıdak (Murat Tokgöz, Ümit Demir, Petric, Batuhan Avcı, Mustafa Cengiz, Caner Çiçekoğlu)

        Setler: 26-24, 25-18, 25-23

        Süre: 98 dakika (35, 28, 35)

        ŞIRNAK

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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