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        Cizre Belediyespor, TÜRŞAD maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor, ligin 11. haftasında konuk olacağı TÜRŞAD maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 17:06 Güncelleme: 08.12.2023 - 17:11
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        Cizre Belediyespor, TÜRŞAD maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor, ligin 11. haftasında konuk olacağı TÜRŞAD maçının hazırlıklarına devam etti.

        Cizre Spor Salonu'nda başantrenör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Top atma, tutma, servis, manşet, smaç, sıçrama, blok hareketleri, savunma, dublaj, geriden oyun kurma çalışmalarıyla devam eden idman, oynanan maçla tamamlandı.

        Takım antrenörlerinden Behmen Cıvıldak, AA muhabirine, ligin son maçında kendi sahalarında ligin güçlü ekiplerinden Spor Toto'yu iyi bir mücadelenin ardından kendi seyircileri önünde kazandıklarını anımsattı.

        Bu galibiyetle üst sıralara tırmanmak istediklerini belirten Cıvıldak, şöyle konuştu:

        "İlk 2 sezonumuzda iyi bir mücadele ortaya koyarak ligi ilk 8 içerisinde bitirdik. Play-off hedefimize de ulaştık. Bu seneki hedefimizde yine ilk 8 hatta biraz daha üstü olacak. Belki lige istediğimiz gibi başlayamadık ama son sahamızdaki maçla birlikte iyi bir seri yakalamak istiyoruz. Bunun için taraftarımız ve yönetimimizden de destek alıyoruz. Kendi sahamızdaki maçta dolu statta oynadık ve kazandık. Burada taraftarı arkamıza aldığımızda yenemeyeceğimiz takım yok. TÜRŞAD iyi bir takım biz de maça iyi hazırlandık. Müsabakayı kazanarak dönmek istiyoruz."

        Rams Global Cizre Belediyespor, 10 Aralık Pazar günü Bitlis Adilcevaz Spor Salonu'nda TÜRŞAD'a konuk olacak.

        Galeri
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        Galeri
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