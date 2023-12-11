Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 82 kişiye adli işlem Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 82 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 82 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 82 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ve eroin ile 6,10 gram esrar, 7 bin 670 lira para, gümrük kaçağı 5 bin 41 paket sigara, 242 elektronik eşya, 28 cep telefonu, 126 cep telefonu aksesuarı ile 21 şarjör ve 7 tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.