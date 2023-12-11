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        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Şırnak'ta terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 13:13 Güncelleme: 11.12.2023 - 13:13
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        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı
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        Şırnak'ta terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe şüphelilerden 1'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        3 şüpheli ise ilgili il birimlerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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