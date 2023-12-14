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        Şerafettin Elçi Havalimanı kasım ayında 28 bin yolcuya hizmet verdi

        Şırnak'ta Şerafettin Elçi Havalimanı, kasım ayında 28 bin 655 yolcuya hizmet verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 12:19 Güncelleme: 14.12.2023 - 12:19
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        Şerafettin Elçi Havalimanı kasım ayında 28 bin yolcuya hizmet verdi
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        Şırnak'ta Şerafettin Elçi Havalimanı, kasım ayında 28 bin 655 yolcuya hizmet verdi.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nın 2023 yılı kasım ayına ait yolcu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı.

        İstatistiklere göre; Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda kasım ayında, iç hat yolcu trafiği 28 bin 655 oldu.

        Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 486'ya ulaştı.

        Aynı ayda yük trafiği ise 269 ton oldu.

        2023 yılının 11 ayı (Ocak, Kasım) döneminde ise yolcu trafiği 381 bin 570, uçak trafiği 5 bin 944, yük trafiği ise 3 bin 606 ton olarak gerçekleşti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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