Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta Filistinlilere destek amacıyla düzenlenen programda toplu iftar yapıldı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde sivil toplum kuruluşları tarafından Filistinlilere destek amacıyla düzenlenen programda toplu iftar yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 22:41 Güncelleme: 14.12.2023 - 22:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta Filistinlilere destek amacıyla düzenlenen programda toplu iftar yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde sivil toplum kuruluşları tarafından Filistinlilere destek amacıyla düzenlenen programda toplu iftar yapıldı.

        Şehr-i Nuh Platformu ve 38 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle Sanat Sokağı'nda kurulan "Filistin İnsanlık Nöbeti Çadırı"nda gerçekleştirilen programda, iftar yapıldı, Filistinliler için hep birlikte dua edildi.

        Sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Memur-Sen Şırnak İl Başkanı Abdullah Çatı, vatandaşlarla birlikte iftar yaptıklarını, Gazze için dua ettiklerini söyledi.

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla soykırım yaptığı ifade eden Çatı, "Allah'a şükür, bugün Avrupa ülkelerinde halklar sokaklara dökülmüş durumda. Sivil toplum kuruluşları olarak bu zulmü duyurmakla sorumluyuz." dedi.

        Çatı, Gazze'deki zulmün bir an önce sona ermesini istediklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Faruk Koca'ya rekor ceza!
        Faruk Koca'ya rekor ceza!
        Kadıköy'de tur gecesi!
        Kadıköy'de tur gecesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüştü
        Camiyi işgal edip Yahudi duası okudular
        Camiyi işgal edip Yahudi duası okudular
        CHP'de İmamoğlu ve Yavaş yeniden aday
        CHP'de İmamoğlu ve Yavaş yeniden aday
        İlk 11'ler belli oldu
        İlk 11'ler belli oldu
        Afgan uyruklu vatandaş kaçırdı, Bakanlık kurtardı
        Afgan uyruklu vatandaş kaçırdı, Bakanlık kurtardı
        Aboubakar'dan 'saç ekimi' açıklaması
        Aboubakar'dan 'saç ekimi' açıklaması
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı gelmiştir
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı gelmiştir
        "Sol bek ihtiyacımız var"
        "Sol bek ihtiyacımız var"
        İşte İstanbul'da en pahalı mezar yerinin ücreti
        İşte İstanbul'da en pahalı mezar yerinin ücreti
        Avukatın paylaşımı savcının yerini değiştirdi!
        Avukatın paylaşımı savcının yerini değiştirdi!
        Kredi maliyeti borsayı frenliyor mu?
        Kredi maliyeti borsayı frenliyor mu?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Montella'dan Arda Güler açıklaması!
        Montella'dan Arda Güler açıklaması!
        iOS 17.2 sonrası pil ömrü kısaldı mı?
        iOS 17.2 sonrası pil ömrü kısaldı mı?
        Saadet Partili Bitmez yaşamını yitirdi
        Saadet Partili Bitmez yaşamını yitirdi
        Anadolu parsına ait, 1500 yıllık! Varlığı ispatlandı...
        Anadolu parsına ait, 1500 yıllık! Varlığı ispatlandı...
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu

        Benzer Haberler

        Cizre'de öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı
        Cizre'de öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı
        Şırnak'ta kalp yetmezliği yaşayan kadın ambulans uçakla Ankara'ya sevk edil...
        Şırnak'ta kalp yetmezliği yaşayan kadın ambulans uçakla Ankara'ya sevk edil...
        Şerafettin Elçi Havalimanı kasım ayında 28 bin yolcuya hizmet verdi
        Şerafettin Elçi Havalimanı kasım ayında 28 bin yolcuya hizmet verdi
        Silopi'de Kur'an-ı Kerim'i yırttığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tut...
        Silopi'de Kur'an-ı Kerim'i yırttığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tut...
        Kur'an-ı Kerim'i yırtarak küfretti; linçten polis kurtardı (2)
        Kur'an-ı Kerim'i yırtarak küfretti; linçten polis kurtardı (2)
        Kur'an-ı Kerim'i yırtarak küfretti; linçten polis kurtardı
        Kur'an-ı Kerim'i yırtarak küfretti; linçten polis kurtardı