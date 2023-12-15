Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Cizre'de öğrenciler Yerli Malı Haftası'nı Togg'la kutladı

        Cizre ilçesinde öğrenciler Yerli Malı Haftası'nı kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 15:12 Güncelleme: 15.12.2023 - 15:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cizre'de öğrenciler Yerli Malı Haftası'nı Togg'la kutladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cizre ilçesinde öğrenciler Yerli Malı Haftası'nı kutladı.

        Konak Mahallesi Bozalan TOKİ Konutlarında bulunan 100. Yıl İlkokulu'nda öğretmenleri tarafından öğrenci ve velilerin destekleriyle düzenlenen etkinlikte yöresel ürünler tanıtıldı.

        Etkinlik kapsamında okulun bahçesine çekilen Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un tanıtımı da yapıldı. Öğrenciler araca ilgi gösterdi.

        Okulda öğretmen Yusuf Karakuş, "Yerli Malı Haftası'nda öğrencilerimizin merak ettiği yerli ve milli aracımızı tanıtma fırsatı bulduk. Bizlere bu imkanı sağlayan tüm yetkililerimize çok teşekkür ediyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme!
        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme!
        Putin Putin'e karşı
        Putin Putin'e karşı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Satürn'ün uydusunda yaşam için gerekli bulgulara rastlandı
        Satürn'ün uydusunda yaşam için gerekli bulgulara rastlandı
        Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı
        Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı
        En az ve en çok konut satılan şehirler
        En az ve en çok konut satılan şehirler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dünyanın en iyi lezzetleri sıralandı
        Dünyanın en iyi lezzetleri sıralandı
        Kan donduran cinayet! Ölüp ölmediğini kontrol etmiş!
        Kan donduran cinayet! Ölüp ölmediğini kontrol etmiş!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        Cezaevinde 'kaybolan' Rus muhalif Navalny nerede?
        Cezaevinde 'kaybolan' Rus muhalif Navalny nerede?
        En iyi 100 şehir açıklandı
        En iyi 100 şehir açıklandı
        Hakeme saldıran antrenör görevden alındı
        Hakeme saldıran antrenör görevden alındı
        Saras tek eksiğini tamamlamaya geldi!
        Saras tek eksiğini tamamlamaya geldi!
        Arda Turan Seçil Erzan’dan liste istemişti... İşte o liste!
        Arda Turan Seçil Erzan’dan liste istemişti... İşte o liste!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Hafta sonu 2 bölgede fırtına!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Hafta sonu 2 bölgede fırtına!
        İki tren çarpıştı, 515 kişi yaralandı!
        İki tren çarpıştı, 515 kişi yaralandı!
        Konut satışlarında sert düşüş
        Konut satışlarında sert düşüş
        Gün geçtikçe artıyor! Öfke patlamalarının kurbanı olmayın
        Gün geçtikçe artıyor! Öfke patlamalarının kurbanı olmayın
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta Filistinlilere destek amacıyla düzenlenen programda toplu iftar y...
        Şırnak'ta Filistinlilere destek amacıyla düzenlenen programda toplu iftar y...
        Cizre'de öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı
        Cizre'de öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı
        Şırnak'ta kalp yetmezliği yaşayan kadın ambulans uçakla Ankara'ya sevk edil...
        Şırnak'ta kalp yetmezliği yaşayan kadın ambulans uçakla Ankara'ya sevk edil...
        Şerafettin Elçi Havalimanı kasım ayında 28 bin yolcuya hizmet verdi
        Şerafettin Elçi Havalimanı kasım ayında 28 bin yolcuya hizmet verdi
        Silopi'de Kur'an-ı Kerim'i yırttığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tut...
        Silopi'de Kur'an-ı Kerim'i yırttığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tut...
        Kur'an-ı Kerim'i yırtarak küfretti; linçten polis kurtardı (2)
        Kur'an-ı Kerim'i yırtarak küfretti; linçten polis kurtardı (2)