Cizre'de öğrenciler Yerli Malı Haftası'nı Togg'la kutladı
Cizre ilçesinde öğrenciler Yerli Malı Haftası'nı kutladı.
Cizre ilçesinde öğrenciler Yerli Malı Haftası'nı kutladı.
Konak Mahallesi Bozalan TOKİ Konutlarında bulunan 100. Yıl İlkokulu'nda öğretmenleri tarafından öğrenci ve velilerin destekleriyle düzenlenen etkinlikte yöresel ürünler tanıtıldı.
Etkinlik kapsamında okulun bahçesine çekilen Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un tanıtımı da yapıldı. Öğrenciler araca ilgi gösterdi.
Okulda öğretmen Yusuf Karakuş, "Yerli Malı Haftası'nda öğrencilerimizin merak ettiği yerli ve milli aracımızı tanıtma fırsatı bulduk. Bizlere bu imkanı sağlayan tüm yetkililerimize çok teşekkür ediyoruz." dedi.
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