TÜGVA Cizre İlçe Temsilciliğine Mesut Aşut seçildi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Cizre Temsilciliği 1. Olağan İlçe Genel Kurulunda Mesut Aşut ilçe temsilciliğine seçildi.

Cizre Belediyesi Konferans Salonundan yapılan genel kurulda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İstiklal Marşı okundu, faaliyetlerin yer aldığı sinevizyon gösterimi yapıldı.

Tek liste ile yapılan oylama sonucunda Mesut Aşut ilçe temsilciliğine seçildi.

Mesut Aşut, TÜGVA'nın kökü maziye dayanan, davası İslamiyet olan bir gençlik hareketi olduğunu söyledi.

Aşut, "Entelektüel birikimi yüksek, ayağı yere sağlam basan, klas duruşlu, çağın ötesinde bir gençlik yetişsin istiyoruz. Bu bilinç çerçevesinde Cizre'mizde dokunmadığımız tek bir genç kalmayacak. Bizim kaybedebileceğimiz tek bir gencimiz yok." dedi.

Kongreye, TÜGVA Güneydoğu Kısım Sorumlusu Ali Haydar Özbektaş, il ve ilçe başkanları, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile öğrenciler katıldı.