Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 18:21 Güncelleme: 17.12.2023 - 19:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Salon:Şırnak

        Hakemler:Yavuz Akdemir, Bektaş Kalender

        RAMS Global Cizre Belediyespor: Danilov, Mejias, Afshin Far, Hakan Polat, Halil İbrahim Yücel, Ömer Furkan Dur, (Çağatay Durmuş, Semih Çelik, Görkem Yazgan, Melih Sıratça)

        Develi Belediyespor : Kemal Kayhan, Igor, Cepeda, Abdullah Çam, Muhammet Ertuğrul, Yasin Aydın (Enes Ali Ay, Sergey Nikitin, Mustafa Susam, Egecan Avcıl, Onur İrteni, Rıfat Kantarcı, Burak Çevik, Metin Durmuş)

        Setler: 25-20, 25-13, 26-24

        Süre: 89 dakika (31,26, 33)

        ŞIRNAK

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Cizre'de deprem ve yangın tatbikatı yapıldı
        Cizre'de deprem ve yangın tatbikatı yapıldı
        TÜGVA Cizre İlçe Temsilciliğine Mesut Aşut seçildi
        TÜGVA Cizre İlçe Temsilciliğine Mesut Aşut seçildi
        Şırnak'ta göçerlerin dönüş yolculuğu sürüyor
        Şırnak'ta göçerlerin dönüş yolculuğu sürüyor
        Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, son haftalardaki çıkışını sürdürm...
        Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, son haftalardaki çıkışını sürdürm...
        Cizre'de öğrenciler Yerli Malı Haftası'nı Togg'la kutladı
        Cizre'de öğrenciler Yerli Malı Haftası'nı Togg'la kutladı
        Şırnak'ta Filistinlilere destek amacıyla düzenlenen programda toplu iftar y...
        Şırnak'ta Filistinlilere destek amacıyla düzenlenen programda toplu iftar y...