Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon:Şırnak

Hakemler:Yavuz Akdemir, Bektaş Kalender

RAMS Global Cizre Belediyespor: Danilov, Mejias, Afshin Far, Hakan Polat, Halil İbrahim Yücel, Ömer Furkan Dur, (Çağatay Durmuş, Semih Çelik, Görkem Yazgan, Melih Sıratça)

Develi Belediyespor : Kemal Kayhan, Igor, Cepeda, Abdullah Çam, Muhammet Ertuğrul, Yasin Aydın (Enes Ali Ay, Sergey Nikitin, Mustafa Susam, Egecan Avcıl, Onur İrteni, Rıfat Kantarcı, Burak Çevik, Metin Durmuş)

Setler: 25-20, 25-13, 26-24

Süre: 89 dakika (31,26, 33)

ŞIRNAK

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