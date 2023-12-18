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        Cizre'de sonbahar renkleri hakim oldu

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde güz renkleri hakim oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 12:12 Güncelleme: 18.12.2023 - 12:44
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        Cizre'de sonbahar renkleri hakim oldu
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde güz renkleri hakim oldu.

        Dicle Nehri kenarındaki park ve bahçelerde ağaçların sararmış görüntüsü ilçeye görsel güzellik kattı.

        Bazı vatandaşlar bu görüntüleri cep telefonlarıyla kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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