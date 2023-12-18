Cizre'de sonbahar renkleri hakim oldu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde güz renkleri hakim oldu.

Dicle Nehri kenarındaki park ve bahçelerde ağaçların sararmış görüntüsü ilçeye görsel güzellik kattı.

Bazı vatandaşlar bu görüntüleri cep telefonlarıyla kaydetti.

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