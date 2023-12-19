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        Şırnak'ta amatör ligde oynanan maçta çıkan kavgaya jandarma müdahale etti

        Şırnak'ta amatör ligde oynanan bir maçta futbolcular arasında çıkan kavgaya jandarma ekipleri müdahale etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 22:30 Güncelleme: 19.12.2023 - 22:34
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        Şırnak'ta amatör ligde oynanan maçta çıkan kavgaya jandarma müdahale etti
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        Şırnak'ta amatör ligde oynanan bir maçta futbolcular arasında çıkan kavgaya jandarma ekipleri müdahale etti.

        Şırnak'ta 1. Amatör Ligi B Grubu'nda mücadele eden Kumçatı Spor ile Cizre Dicle Spor, Kumçatı beldesindeki statta karşı karşıya geldi.

        Cizre Dicle Spor’un 2-1 üstünlüğü ile devam eden maçın 90. dakikasında Kumçatı Sporlu futbolcular maçı yöneten hakemlerle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine futbolcuların hakeme saldırıda bulunduğu ve bir hakemin yaralandığı öğrenildi.

        Daha sonra iki takımın futbolcuları arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

        Kavgaya, jandarma ekipleri müdahale ederek tarafları ayırdı.

        Yaşanan olaylar nedeniyle maç tatil edildi.

        Öte yandan atılan taşlar nedeniyle Cizre Dicle Sporlu futbolcuları taşıyan otobüsün camı da kırıldı.

        Galeri
        Galeri

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