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        Cizre'de "Öğretmen Buluşması" programı düzenlendi

        Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce bir hafta süren "Öğretmenler Buluşması" programı sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 13:35 Güncelleme: 20.12.2023 - 13:35
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        Cizre'de "Öğretmen Buluşması" programı düzenlendi
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        Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce bir hafta süren "Öğretmenler Buluşması" programı sona erdi.

        Cizre Belediyesi Konferans Salonu'nda İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke başkanlığında yaklaşık 1000 öğretmenin katılımıyla eğitimle ilgili toplantıların yapıldığı program gerçekleştirildi.

        Farklı branşlardaki öğretmenlerle bir araya gelen İke, öğretmenlerin eğitimle ilgili fikir, öneri ve beklentilerini dinledi.

        İke, yaptığı konuşmada, eğitim ve öğretim süreçlerine ilişkin ihtiyaç duyulan konularda sahanın asıl sesi olan öğretmenleri dinlemenin kendilerine başarı getireceğini belirtti.

        İke, şöyle konuştu:

        "Gelecek nesilleri yeni beceriler ve değerlerle donatmanın yolu da eğitimden geçer. Bu tür toplantılarla eğitime dair yapılan ve yapılması planlanan sorunları gündeme getirip sorunların çözülmesine vesile olmasını amaçlıyoruz. Öğretmen arkadaşlarımızın bulundukları okullarda yaşadıklarının nabzını tutmak ve onların tecrübe ve birikimlerinden yararlanmak istiyoruz."

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