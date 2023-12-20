Cizre'de kendisinden haber alınamayan 19 yaşındaki kız için arama çalışması başlatıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kendisinden haber alınamayan genç kızın bulunması için arama çalışması yürütülüyor.

Sur Mahallesi'nde yaşayan ve üniversiteye hazırlandığı öğrenilen 19 yaşındaki D.E'den dünden bu yana haber alamayan yakınları, polisi aradı.

Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu genç kızın bulunması için arama çalışması başlatıldı.

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