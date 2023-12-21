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        Şırnak'ta silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 2 kardeş yaralandı

        Şırnak'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan 2 aile arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada, 2 kardeş yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 13:41 Güncelleme: 21.12.2023 - 13:54
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        Şırnak'ta silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 2 kardeş yaralandı
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        Şırnak'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan 2 aile arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada, 2 kardeş yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Aslanbaşar köyünde odun toplamaya giden S.F. (49) ile arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan A.T. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, S.F. yaralandı. Arazideki kavga, 2 kişinin aile üyeleri arasında köyde sürdü.

        Köydeki taşlı ve sopalı kavgada da S.F'nin kardeşi E.F. (23) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Şüpheli A.T, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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