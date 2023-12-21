Şırnak'ta silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 2 kardeş yaralandı

Şırnak'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan 2 aile arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada, 2 kardeş yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Aslanbaşar köyünde odun toplamaya giden S.F. (49) ile arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan A.T. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, S.F. yaralandı. Arazideki kavga, 2 kişinin aile üyeleri arasında köyde sürdü.

Köydeki taşlı ve sopalı kavgada da S.F'nin kardeşi E.F. (23) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli A.T, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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