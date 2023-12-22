Cizre İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mevlit Gayirinal, evde eğitim alan öğrencileri ziyaret etti
Cizre İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mevlit Gayirinal, çeşitli nedenlerle okula gidemeyen ve evde eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.
Cizre İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mevlit Gayirinal, çeşitli nedenlerle okula gidemeyen ve evde eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Gayirinal, "Evde Eğitim Hizmeti"nden faydalanan öğrencileri evlerinde ziyaret ederek, hem onlarla hem de aileleriyle görüştü.
Gayirinal, "Özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarımızın yaşamlarını kolaylaştıran ve onlara ilham kaynağı olup, özveriyle çalışan tüm öğretmenlerimize teşekkür ederiz." dedi.
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