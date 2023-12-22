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        Şırnak'ta sağanak ve sis etkili oldu

        Şırnak'ta sağanak ve sis yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 17:34 Güncelleme: 22.12.2023 - 17:34
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        Şırnak'ta sağanak ve sis etkili oldu
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        Şırnak'ta sağanak ve sis yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kent merkezinde yağmurun yanı sıra etkisini sürdüren sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı, ulaşımda aksama yaşandı.

        Sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düşerken trafik ekipleri, sürücülere sis farlarını yakmaları uyarısında bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamada, kentte kuvvetli yağış beklendiği belirtilerek sel, su baskını, çığ tehlikesi, yüksek kesimlerde tipi, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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