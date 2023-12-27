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        İkna sonucu teslim olan terörist Şırnak'ta ailesiyle buluşturuldu

        Güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu teslim olan terörist, Şırnak'ta ailesiyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 10:50 Güncelleme: 27.12.2023 - 10:50
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        İkna sonucu teslim olan terörist Şırnak'ta ailesiyle buluşturuldu
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        Güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu teslim olan terörist, Şırnak'ta ailesiyle buluştu.

        Şırnaklı M.A. geçen yıl eylül ayında çalışmak için gittiği bir Avrupa ülkesinde örgüte müzahir kişilerle tanışarak terör örgütü PKK/KCK'ya katıldı.

        Belçika, Fransa ve Yunanistan'da örgütün kırsal alanda yaptığı ideolojik eğitimlerin ses kayıtları dinletilip, terör örgütüne ait sözde örgütsel, ideolojik ve örgüt tarihi içerikli kitaplar okutularak eğitim alan M.A. daha sonra Irak'a gitti.

        Bunu öğrenen annesi de Irak'a giderek, orada M.A. ile buluştu.

        Annesinin ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmaları sonucu M.A. örgüte katılmaktan vazgeçerek, teslim olmaya karar verdi.

        M.A. İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından Habur Sınır Kapısı'ndan 3 Aralık'ta teslim alındı.

        Sınır kapısında ailesiyle buluşturulan M.A. İl Jandarma Komutanlığınca yapılan adli işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca yurt dışına çıkış yasağı konularak, serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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