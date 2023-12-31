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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak'ta bazı ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 18:07 Güncelleme: 31.12.2023 - 18:19
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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu
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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak'ta bazı ziyaretlerde bulundu.

        Kentteki temasları kapsamında Şırnak Valiliği'ne geçen Bakan Bayraktar, burada Vali Cevdet Atay, Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Alpaslan ve kurum temsilcileri tarafından karşılandı.

        Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bayraktar, Vali Atay ile bir süre görüştü.

        Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka'yı da ziyaret eden Bayraktar, kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Bakan Bayraktar'a ziyaretlerinde, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ve Sanayi Ticaret Odası Başkanı Osman Geliş eşlik etti.

        Daha sonra beraberinde AK Parti Şırnak Milletvekili Tatar ile AK Parti İl Başkanlığına geçen Bayraktar, burada partililerle bir araya geldi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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