Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 12 şüpheliden 1'i tutuklandı
Şırnak'ta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Şırnak'ta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 1’i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, 12 şüpheli gözaltına alındı.
1 şüpheli ise ilgili il birimlerine teslim edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Çıkarıldıkları hakimlikçe şüphelilerden 1'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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