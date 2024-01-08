Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldıkları hakimlikçe şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.