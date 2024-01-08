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        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 49 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 49 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 14:12 Güncelleme: 08.01.2024 - 15:55
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        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 49 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı
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        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 49 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 49 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ve eroin ile 6,36 gram esrar, 1 gram kokain, gümrük kaçağı 5 bin 233 paket sigara, 217 elektronik sigara, 133 elektronik eşya (gözlük, elektrik süpürgesi, oyun konsolu), 129 cep telefonu ve 71 şişe alkol ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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