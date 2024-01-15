Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 43 şüpheliye adli işlem Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 43 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 43 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 43 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ve eroin, gümrük kaçağı 2 bin 797 paket sigara, 188 elektronik sigara, 12 cep telefonu ve 10 kilogram çay ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem uygulandı.